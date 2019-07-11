"Надо поговорить": Рада заслушает Нацсовет по телевидению

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутаты Верховной Рады хотят заслушать руководство Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Такое решение поддержали 207 депутатов при 150 необходимых.

Замглавы ведомства Ульяну Фещук пригласили в парламент на сегодня, 11 июля, сегодня после обеда.

Спикер Андрей Парубий отметил, что от Блока Петра Порошенко поступило обращение о том, чтобы заслушать сегодня на пленарном заседании руководство Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Он добавил, что это было общее требование - заслушать отчет о ситуации в теле- и радиопространстве Украины.

9 июля сообщалось, что Нацсовет обратится в суд, чтобы лишить лицензии аффилированный с Виктором Медведчуком телеканал NewsOne. Кроме того, Нацсовет обратится к Верховной Раде по вопросу расширения своих полномочий - для оперативного реагирования на инциденты, подобные телемосту с российскими пропагандистами.