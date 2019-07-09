Нацсовет требует лишить лицензии NewsOne

Фото: Facebook Сергея Мазура

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд, чтобы лишить лицензии телеканал NewsOne. Такое решение совет принял на сегодняшнем заседании.

Кроме того, будет создана рабочая группа Нацсовета, СБУ, НАБУ и ГПУ относительно ситуации с покупкой Тарасом Козаком трех каналов.

Козак, напомним, является заместителем главы Центра правового государства (руководитель - Виктор Медведчук).

Члены Нацсовета сообщили, что регулятор участвует в 30 судебных разбирательствах, которые касаются каналов 112 и NewsOne.

Вчера, 8 июля, член совета Сергей Костинский, сообщил, что для прекращения действия лицензии телеканала регулятор не имеет полномочий и будет просить их у правительства.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что его ведомство зарегистрировало уголовное производство о попытке совершения госизмены в связи с планами проведения телемоста. В рамках расследования дела ГПУ поручила СБУ допросить Козака и генпродюсера канала Василия Голованова.