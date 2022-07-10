Надо создавать новые блоки – Резников
10.07.2022, 05:01
Алексей Резников (Фото - EPA)
Архитектуры безопасности могут быть разными, нужно создавать новые блоки, считает министр обороны Алексей Резников.
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"По сути, мы уже интегрируемся в НАТО де-факто. Потому что мы на Восточном фланге, нам дают натовское оборудование, мы овладели сотнями стандартов НАТО и т.д. Но надо строить и новые альянсы", – сказал он во время бизнес-конференции на платформе Forbes.
По мнению Резникова, сегодня архитектуры безопасности могут быть разными: поставка оружия, поставка технологий, разведка, аэроразведка, космическая разведка.
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