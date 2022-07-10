Надо создавать новые блоки – Резников

Архитектуры безопасности могут быть разными, нужно создавать новые блоки, считает министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"По сути, мы уже интегрируемся в НАТО де-факто. Потому что мы на Восточном фланге, нам дают натовское оборудование, мы овладели сотнями стандартов НАТО и т.д. Но надо строить и новые альянсы", – сказал он во время бизнес-конференции на платформе Forbes.

По мнению Резникова, сегодня архитектуры безопасности могут быть разными: поставка оружия, поставка технологий, разведка, аэроразведка, космическая разведка.

Читайте также: Экс-глава МИД уверен, что Украину ждет "молниеносное" вступление в НАТО, но после войны

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.