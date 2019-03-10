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10.03.2019, 18:11

Наев сообщил, привезут ли военным на передовой урны на выборы

Наев сообщил, привезут ли военным на передовой урны на выборы - Фото
Сергей Наев (скриншот из видеозаписи)

Командующий операцией объединенных сил рассказал, как будут проходить выборы президента на передовой в Донбассе

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Военным, которые несут службу на передовых позициях в Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования выборах президента 31 марта. Об этом заявил командующий операцией объединенных сил Сергей Наев, сообщает телеканал UA:Донбасс.

"Есть избирательные участки, никаких других действий не предусмотрено. Там, где будет возможность отойти, то пойдути проголосуют. А там, где нет возможности, то, значит, будут продолжать защищать. Все по-настоящему, никаких других действий не будет", - отметил Наев.

1 марта 2019 года Наев заявлял, что никакой специальной агитации для украинских военных не проводится накануне выборов президента Украины.

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Теги: Сергей Наев, военные, выборы-2019
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