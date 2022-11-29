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"Нам нужна справедливость": Елена Зеленская выступила в парламенте Британии – видео

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 19:32
Линдси Хойл и Елена Зеленская (Фото - скриншот из видео)

Украине необходима не только победа над Россией, ей также необходимы справедливость и правосудие. Об этом заявила в выступлении перед депутатами парламента Великобритании украинская первая леди Елена Зеленская.

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Зеленская сравнила агрессию России против Украины с событиями Второй мировой войны и сказала, что сирены воздушной тревоги, которые звучат по всей Украине, "такие же, какие слышали те поколения британцев, которые не сдались" под ударами нацистской Германии, и что украинцы точно так же не сдадутся.

Она заявила, что было бы невозможно, если бы нацисты после окончания войны не предстали перед правосудием, и что то же самое следует сделать в отношении России.

Зеленская призвала Великобританию помочь создать специальный трибунал для расследования действий России, чтобы "привлечь ее к ответственности за преступления войны и террора".

В Украине из-за российских ракетных ударов хирурги вынуждены проводить операции при отключенном освещении, транспортное сообщение остановлено, связь затруднена, сказала она. 

Зеленская рассказала о военных преступлениях, которые совершали и совершают в Украине оккупанты по прямому указанию Кремля или при его попустительстве – в том числе упомянула об изнасиловании четырехлетней девочки. 

После окончания выступления первой леди депутаты парламента Британнии аплодировали ей стоя.

Читайте также: "Холокост повторяется прямо сейчас" – спикер Палаты общин парламента Британии

Сергій Бережний
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военные преступления Елена Зеленская международный трибунал парламент великобритании
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