"Холокост повторяется прямо сейчас" – спикер Палаты общин парламента Британии

Как нельзя забывать Холокост, так и невозможно отрицать, что сейчас он повторяется. Такими словами спикер Палаты общин парламента Британии Линдси Хойл предварил выступление перед депутатами украинской первой леди Елены Зеленской.

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Перед выступлением Зеленской в британском парламенте Хойл сказал, что британцы не должны "уставать от новостей", потому что "тем, кто живет в мире, легко уходить от мыслей о том, через что проходит Украина".

"Точно так же, как мы не должны забывать Холокост, мы не можем и отрицать, что он происходит снова", – сказал он.

Спикер считает, что на Западе не должны "впадать в иллюзию, что все это происходит в далекой стране". Он заявил, что британцы были "шокированы и потрясены" войной на Украине.

23 сентября комиссия ООН заявила, что собрала доказательства и пришла к выводу, что российские оккупанты совершают в Украине военные преступления.

13 октября ПАСЕ приняла резолюцию, которая признает российский режим террористическим.

23 ноября Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой Россия объявлена государством-спонсором терроризма за ее войну против Украины и совершенные в Украине военные преступления.

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Сергій Бережний

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