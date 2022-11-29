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"Холокост повторяется прямо сейчас" – спикер Палаты общин парламента Британии

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 18:58
Линдси Хойл (Фото - EPA)

Как нельзя забывать Холокост, так и невозможно отрицать, что сейчас он повторяется. Такими словами спикер Палаты общин парламента Британии Линдси Хойл предварил выступление перед депутатами украинской первой леди Елены Зеленской.

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Перед выступлением Зеленской в британском парламенте Хойл сказал, что британцы не должны "уставать от новостей", потому что "тем, кто живет в мире, легко уходить от мыслей о том, через что проходит Украина".

"Точно так же, как мы не должны забывать Холокост, мы не можем и отрицать, что он происходит снова", – сказал он.

Спикер считает, что на Западе не должны "впадать в иллюзию, что все это происходит в далекой стране". Он заявил, что британцы были "шокированы и потрясены" войной на Украине.

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Сергій Бережний
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Великобритания война холокост Елена Зеленская парламент великобритании Линдси Хойл
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