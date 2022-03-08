Нам нужны самолеты, системы ПВО и ПРО – Кулеба

Запад должен ввести против России еще более жесткие санкции, передать Украине самолеты и эффективные средства ПВО и ПРО, полностью изолировать Россию и Путина. В противном случае призыв "никогда больше" – только пустой звук. Об этом в колонке для The Washington Post написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Пришло время доказать, что это были не пустые слова. Россия начала войну в Европе", – сказал он.

Россия должна столкнуться с более жесткими санкциями, уверен он. Необходимо запретить российскому Сбербанку использовать SWIFT, страны должны прекратить покупать российскую нефть, которая теперь запятнана украинской кровью, запретить российским судам заходить в порты; а твердая валюта российских финансовых институтов в США, Швейцарии, Японии, Великобритании и Евросоюзе должна быть заморожена.

Украине также потребуются обязательства по поддержанию постоянного потока необходимых вооружений. "Чтобы остановить Путина, потребуются решительные и незамедлительные шаги. Нам нужны самолеты. Нужны эффективные системы ПВО и ПРО. Нам нужно защитить наше небо, чтобы российские самолеты и ракеты не убили больше мирных жителей", – пишет министр.

"Россия и Путин должны быть полностью изолированы. Российские послы и представители должны быть исключены из международных организаций. Бойкоты и запреты на культурные и спортивные мероприятия должны быть расширены", – считает он.

Нет времени ждать или колебаться, говорит Кулеба: "никогда больше" должно стать призывом к действию, а не торжественным, но пустым обещанием.

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Валерия Кондратова

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