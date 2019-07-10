Нападение на депутата в Киеве: известно имя и подробности

Борислав Береза Фото: LIGA.net

Народный депутат Борислав Береза подтвердил корреспонденту LIGA.net что он является пострадавшим в результате нападения народным избранником, о котором сегодня сообщила пресс-служба полиции Киева.

По его словам, инцидент произошел вчера, а напавшие "каким-то образом связаны с Шарием".

"Вчера появились провокаторы, которые пытались забрызгать меня газом..." - рассказал Береза.

По словам депутата, провокаторов было несколько. Он также уточнил, что злоумышленники сказали, что "работают на Шария".

Как известно, Береза баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Киеве.

Сегодня полиция сообщила, что в Деснянском районе столицы неизвестный распылил из баллончика газ в лицо народному депутату. Злоумышленник задержан. Открыто уголовное дело.