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10.07.2019, 16:07

Нападение на депутата в Киеве: известно имя и подробности

Нападение на депутата в Киеве: известно имя и подробности - Фото
Борислав Береза Фото: LIGA.net

По словам депутата, напавшие "каким-то образом связаны с Шарием"

Народный депутат Борислав Береза подтвердил корреспонденту LIGA.net что он является пострадавшим в результате нападения народным избранником, о котором сегодня сообщила пресс-служба полиции Киева.

По его словам, инцидент произошел вчера, а напавшие "каким-то образом связаны с Шарием".

"Вчера появились провокаторы, которые пытались забрызгать меня газом..." - рассказал Береза.

По словам депутата, провокаторов было несколько. Он также уточнил, что злоумышленники сказали, что "работают на Шария".

Как известно, Береза баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Киеве.

Сегодня полиция сообщила, что в Деснянском районе столицы неизвестный распылил из баллончика газ в лицо народному депутату. Злоумышленник задержан. Открыто уголовное дело. 

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Теги: депутат, борислав береза
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