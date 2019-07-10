Нападение на депутата в Киеве: известно имя и подробности

Народный депутат Борислав Береза подтвердил корреспонденту LIGA.net что он является пострадавшим в результате нападения народным избранником, о котором сегодня сообщила пресс-служба полиции Киева.
По его словам, инцидент произошел вчера, а напавшие "каким-то образом связаны с Шарием".
"Вчера появились провокаторы, которые пытались забрызгать меня газом..." - рассказал Береза.
По словам депутата, провокаторов было несколько. Он также уточнил, что злоумышленники сказали, что "работают на Шария".
Как известно, Береза баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Киеве.
Сегодня полиция сообщила, что в Деснянском районе столицы неизвестный распылил из баллончика газ в лицо народному депутату. Злоумышленник задержан. Открыто уголовное дело.