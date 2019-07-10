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10.07.2019, 14:59

В Киеве напали на народного депутата - полиция

В Киеве напали на народного депутата - полиция - Фото
Наручники (фото - pixabay.com)

В полиции говорят, что инцидент произошел во время встречи депутата с избирателями возле парка Молодежный

В Деснянском районе столицы неизвестный распылил из баллончика газ в лицо народному депутату. Он задержан, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там уточнили, что инцидент произошел во время встречи депутата с избирателями возле парка Молодежный. Имя депутата не называется.

"Правоохранители выяснили, что во время собрания с местными жителями к народному избраннику подбежал неизвестный и распылил в лицо аэрозольное средство", - сказано в сообщении.

44-летнего местного жителя задержала охрана депутата. Полиция также оформила задержание.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.

Ранее в Славянске у здания апелляционного суда кандидата в народные депутаты от Оппозиционной платформы – За жизнь Анастасию Петренко забросали мукой.

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Теги: полиция, нападение, депутат
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