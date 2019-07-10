В Киеве напали на народного депутата - полиция

В Деснянском районе столицы неизвестный распылил из баллончика газ в лицо народному депутату. Он задержан, сообщает пресс-служба полиции Киева.
Там уточнили, что инцидент произошел во время встречи депутата с избирателями возле парка Молодежный. Имя депутата не называется.
"Правоохранители выяснили, что во время собрания с местными жителями к народному избраннику подбежал неизвестный и распылил в лицо аэрозольное средство", - сказано в сообщении.
44-летнего местного жителя задержала охрана депутата. Полиция также оформила задержание.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.
Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.
Ранее в Славянске у здания апелляционного суда кандидата в народные депутаты от Оппозиционной платформы – За жизнь Анастасию Петренко забросали мукой.