Нападение на соратников Кивы. Подозреваемые представляют политические партии - полиция
В полиции подтвердили, что задержанные по подозрению в нападении представляют "политические партии или движения", но не назвали их
14 задержанным вчера после нападения на автобус с членами организации Патриоты — За жизнь в Харьковской области предъявили подозрения. Сегодня задержали еще пять человек. Всего к инциденту могут иметь отношение 35 человек. Об этом на брифинге рассказал начальник полиции Харьковской области Валерий Сокуренко.
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Часть задержанных подозревают в хулиганстве, часть — в покушении на убийство. "Не все покушались на убийство, мы видели те съемки, вы видели, кто-то просто кого-то толкал, а кто-то бросал коктейли Молотова, туда, в автобус", - сказал Сокуренко.
По его словам, 14 задержанных — не все участники "конфликта между радикалами".
"Была проведена радиоразведка. На сегодняшнюю минуту у нас есть фамилии, адреса , телефоны еще 35 граждан, которые имеют к этому отношения. Некоторые из них уже задержаны сегодня, на эту минуту", - сказал Сокуренко, уточнив, что задержаны пятеро граждан.
О состоянии пострадавших представитель полиции сказал, что у троих из них — ранения из травматического оружия, у четвертого — закрытая черепно-мозговая травма.
На вопрос, являются ли задержанные членами каких-либо политических партий или организаций, Сокуренко сказал, что при себе у них членских билетов не было, "но мы понимаем, что они представляют политические партии или движения, как их назвать, я бы не хотел делать рекламы этим партиям, называть их".
"Столкнулись две радикальные силы, которые хотят влиять тут на политические процессы, получить преференции, запугать граждан, следствие покажет...Они же с одного мероприятия возвращались. Одни позиционировали - наша улица, и другие — наша улица. Ну вот разобрались", - добавил представитель полиции.
- Вечером 27 августа на трассе у Люботина в Харьковской области обстреляли микроавтобус с людьми из травматического оружия резиновыми пулями. Четверо пострадали. В автобусе были активисты ОО Патриоты - За жизнь, главой которой является нардеп ОПЗЖ Илья Кива.
- Кива обвинил в нападении членов партии Национальный корпус, те свою причастность отрицают. Замглавы МВД Геращенко написал, что произошел "конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил". Задержаны 14 человек.
- Конфликты между членами организации Кивы и Нацкорпусом случались и ранее. Например, 25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы народов.
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