Нападение на соратников Кивы. Подозреваемые представляют политические партии - полиция

В полиции подтвердили, что задержанные по подозрению в нападении представляют "политические партии или движения", но не назвали их

14 задержанным вчера после нападения на автобус с членами организации Патриоты — За жизнь в Харьковской области предъявили подозрения. Сегодня задержали еще пять человек. Всего к инциденту могут иметь отношение 35 человек. Об этом на брифинге рассказал начальник полиции Харьковской области Валерий Сокуренко.

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Часть задержанных подозревают в хулиганстве, часть — в покушении на убийство. "Не все покушались на убийство, мы видели те съемки, вы видели, кто-то просто кого-то толкал, а кто-то бросал коктейли Молотова, туда, в автобус", - сказал Сокуренко.

По его словам, 14 задержанных — не все участники "конфликта между радикалами".

"Была проведена радиоразведка. На сегодняшнюю минуту у нас есть фамилии, адреса , телефоны еще 35 граждан, которые имеют к этому отношения. Некоторые из них уже задержаны сегодня, на эту минуту", - сказал Сокуренко, уточнив, что задержаны пятеро граждан.

О состоянии пострадавших представитель полиции сказал, что у троих из них — ранения из травматического оружия, у четвертого — закрытая черепно-мозговая травма.

На вопрос, являются ли задержанные членами каких-либо политических партий или организаций, Сокуренко сказал, что при себе у них членских билетов не было, "но мы понимаем, что они представляют политические партии или движения, как их назвать, я бы не хотел делать рекламы этим партиям, называть их".

"Столкнулись две радикальные силы, которые хотят влиять тут на политические процессы, получить преференции, запугать граждан, следствие покажет...Они же с одного мероприятия возвращались. Одни позиционировали - наша улица, и другие — наша улица. Ну вот разобрались", - добавил представитель полиции.

Вечером 27 августа на трассе у Люботина в Харьковской области обстреляли микроавтобус с людьми из травматического оружия резиновыми пулями. Четверо пострадали. В автобусе были активисты ОО Патриоты - За жизнь, главой которой является нардеп ОПЗЖ Илья Кива.

Кива обвинил в нападении членов партии Национальный корпус, те свою причастность отрицают. Задержаны 14 человек. Замглавы МВД Геращенко написал, что произошел "конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил".

Конфликты между членами организации Кивы и Нацкорпусом случались и ранее. Например , 25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы народов.

Вадим Ребрина

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