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04.03.2019, 12:59

НАПК направило в суд админпротокол в отношении Таруты

НАПК направило в суд админпротокол в отношении Таруты - Фото
Сергей Тарута (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По данным НАПК, кандидат в президенты использовал предоставленное ему право на депутатское обращение в частных интересах

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Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротоколы в отношении восьми человек за несоблюдение требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, совместительство и совмещение с другими видами деятельности, получение подарков, а также невыполнение законных требований Национального агентства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Составлен протокол в отношении народного депутата Сергея Таруты, который использовал предоставленное ему право на депутатское обращение в частных интересах и с целью, не связанной с осуществлением его депутатской деятельности", - отметили в пресс-службе.

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По данным НАПК, есть признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 КУоАП.

Составлен также протокол в отношении первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова, который входил в состав наблюдательного совета публичного акционерного общества Каховский завод электросварочного оборудования, созданного с целью получения прибыли, имея полномочия по управлению деятельностью общества.

"Он не принял мер по пресечению своих полномочий члена наблюдательного совета в связи с назначением на соответствующие должности в министерстве экономического развития и торговли. Такие действия свидетельствуют о совершении правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-4 КУоАП", - отметили в  пресс-службе.

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По данным НАПК, составлены два протокола по частям первой и второй статьи 172-7 КУпАП льно относительно заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка по факту несообщения им в установленных законом случае и порядке о наличии у него реального конфликта интересов, который возник при рассмотрении обращения, в котором поднимался вопрос, касающийся его лично (привлечение Лавренюка к дисциплинарной ответственности как заместителя министра инфраструктуры, - ред.) и принял решение в условиях реального конфликта интересов по результатам рассмотрения.

За нарушение ограничений относительно получения подарков составлены протоколы в отношении бывшего заместителя председателя Львовской ОГА Ирины Гримак, директора департамента образования и науки Львовской ОГА Любомиры Мандзий и бывшего директора департамента экономической политики Львовского ОГА Романа Филипива. Установлено, что должностные лица получили подарки в виде оплаты услуги перелета чартерным рейсом стоимостью 4842 грн каждый от главы Львовской ОГА Олега Синютки, чем нарушили требования статьи 23 закона о предотвращении коррупции.

Также составлены протоколы в отношении председателя Березанского городского совета Киевской области Владимира Тимченко и главного врача Монастырищенской центральной районной больницы Натальи Мороз.

В НАПК сообщили, что они не выполнили законные требования Национального агентства и не предоставили информацию, требовалось в запросе Национального агентства, чем совершили административное правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 188-46 КУоАП.

25 января 2019 гоад лидер партии Основа, народный депутат Сергей Тарута подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на выборах президента Украины. 

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Теги: сергей тарута, напк, нефьодов
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