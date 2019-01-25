Выборы-2019: Тарута подал документы в ЦИК

Сергей Тарута (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Основа, народный депутат Сергей Тарута сегодня подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на выборах президента Украины. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, Тарута подал документы после шоумена Владимира Зеленского.

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18 января партия Основа выдвинула Таруту кандидатом в президенты.

Выборы президента пройдут в Украине 31 марта 2019 года.

25 января Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины.