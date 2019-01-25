Зеленский подал документы в ЦИК

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Шоумен Владимир Зеленский сегодня подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Он подчеркнул, что пока Зеленский не является кандидатом в президенты, поскольку на принятие решения о регистрации у ЦИК есть пять дней.

Реклама

"Не позже, чем на пятый день комиссия должна собраться и принять решение", - сказал Хивренко.

Зеленский показал свою электронную декларацию за 2017 год.

Ранее сообщалось, что журналисты Схем нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмз. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family. Эта же компания является соучредителем Квартала 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

Недавно Зеленский признал, что в России продолжает работать компания Грин Филмс, принадлежащая кипрской Green Family LTD, в которой он является совладельцем.

23 января он заявил,что вышел из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания Грин Филмз.