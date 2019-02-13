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13.02.2019, 13:50

НАПК направило в суд протокол на депутата БПП

НАПК направило в суд протокол на депутата БПП - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило протокол на Юрий Македона: конфликт интересов

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Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол на народного депутата от БПП Юрия Македона. Об этом НАПК сообщает на официальном сайте.

По данным агентства, Македон внес в собственных интересах на рассмотрение Верховной Рады депутатский запрос от 19.12.2017 N206/12 к председателю комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора и других должностных лиц Государственного бюро расследований, чем нарушил требования пункта 3 части первой статьи 28 закона "О предотвращении коррупции".

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Совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов влечет за собой наложение штрафа от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 6800 грн), напоминает НАПК.

Также агентство составило протокол на бывшего директора департамента агропромышленного развития Львовской ОГА Наталью Хмыз. Она получила подарок в виде оплаты услуги перелета чартерным рейсом стоимостью 4842 грн от председателя Львовской ОГА Олега Синютки, чем также нарушила требования статьи 23 закона "О предотвращении коррупции".

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Теги: напк, БПП, Юрий Македон
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