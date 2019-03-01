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01.03.2019, 15:45

НАПК нашло признаки уголовного нарушения в декларации Мураева

НАПК нашло признаки уголовного нарушения в декларации Мураева - Фото
Евгений Мураев (фото - скриншот видео)

Агентство также выявило умышленное декларирование недостоверной информации в декларации судьи Святошинского суда Киева Ивана Бандуры

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проверки выявило признаки умышленного декларирования недостоверной информации в декларации кандидата в президенты Евгения Мураева. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство передало информацию в правоохранительные органы.

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Мураев задекларировал корпоративные права в хозяйственном обществе, но недостоверно указал информацию о размере своего взноса в статутный капитал, указав сумму на 950 853 грн меньше. Также он, по данным НАПК, недостоверно указал информацию о финансовых обязательствах.

Агентство также выявило умышленное декларирование недостоверной информации в декларации судьи Святошинского суда Киева Ивана Бандуры. Он, утверждают в НАПК, не указал финансовые обязательства перед другим физическим лицом на сумму $50 000, а также недостоверно указал сумму дохода жены.

Ранее сегодня в НАПК сообщили, что установить признаки незаконного обогащения в декларациях чиновников за 2015-2018 годы теперь стало невозможно. 

 

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Теги: напк, декларация, евгений мураев
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