Теперь нельзя установить признаки незаконного обогащения - НАПК

Александр Мангул (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Установить признаки незаконного обогащения в декларациях чиновников за 2015-2018 годы теперь стало невозможно. Об этом заявили в пресс-службе Нацагентства по предупреждению коррупции, комментируя решение Конституционного суда о признании неконституционным ст. 368-2 Уголовного кодекса.

"Агентство лишено возможности устанавливать признаки незаконного обогащения в рамках начатых в этом году 500 полных проверок деклараций", - отметили в НАПК.

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По словам председателя ведомства Александра Мангула, Нацагентство рассматривает две возможные модели урегулирования этого вопроса с учетом позиции КСУ.

Незаконное обогащение может быть определено как:

- увеличение в значительном размере, превышающем его доход, активов в собственности у лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления;

или

- приобретение имущества, увеличение стоимости этого имущества лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, которое значительно превышает законные доходы этого лица, если эти действия совершены без оснований, установленных законом, иными правовыми актами или сделками.

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26 февраля 2019 года КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список нардепов, подписавших в 2017-м представление, на основании которого суд и принял решение, а также список судей, выступивших "за". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что антикоррупционная статья "изначально была мертвой".

Вчера Порошенко заявил, что внесет в Раду новый законопроект, который учтет выводы КСУ, и что "новая редакция закона будет выписана так, что и комар носа не подточит". Спустя сутки такой документ был внесен. Его тут же раскритиковали.

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