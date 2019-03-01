Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.03.2019, 13:05

Теперь нельзя установить признаки незаконного обогащения - НАПК

Теперь нельзя установить признаки незаконного обогащения - НАПК - Фото
Александр Мангул (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Александр Мангул заявил о готовности присоединиться к экспертизе внесенного в Раду президентского законопроекта о наказании за незаконное обогащение

Реклама
Реклама

Установить признаки незаконного обогащения в декларациях чиновников за 2015-2018 годы теперь стало невозможно. Об этом заявили в пресс-службе Нацагентства по предупреждению коррупции, комментируя решение Конституционного суда о признании неконституционным ст. 368-2 Уголовного кодекса.

"Агентство лишено возможности устанавливать признаки незаконного обогащения в рамках начатых в этом году 500 полных проверок деклараций", - отметили в НАПК.

Реклама

По словам председателя ведомства Александра Мангула, Нацагентство рассматривает две возможные модели урегулирования этого вопроса с учетом позиции КСУ.

Незаконное обогащение может быть определено как:

- увеличение в значительном размере, превышающем его доход, активов в собственности у лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления;

или

- приобретение имущества, увеличение стоимости этого имущества лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, которое значительно превышает законные доходы этого лица, если эти действия совершены без оснований, установленных законом, иными правовыми актами или сделками.

Читайте мнение: Однобокое правосознание. В поддержку решения КСУ

26 февраля 2019 года КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список нардепов, подписавших в 2017-м представление, на основании которого суд и принял решение, а также список судей, выступивших "за". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что антикоррупционная статья "изначально была мертвой".

Вчера Порошенко заявил, что внесет в Раду новый законопроект, который учтет выводы КСУ, и что "новая редакция закона будет выписана так, что и комар носа не подточит". Спустя сутки такой документ был внесен. Его тут же раскритиковали.

Читайте мнение: Статья о незаконном обогащении: КСУ вернул всех на исходную

Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, Александр Мангул, напк, незаконное обогащение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 