ЦПК: Законопроект Порошенко хуже, чем принятый при Януковиче

Шабунин Виталий Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Центре противодействия коррупции считают, что редакция статьи о незаконном обогащении, предложенная сегодня президентом Петром Порошенко, хуже чем редакция, признанная Конституционным судом неконституционной. Об этом сообщается на сайте ЦПК.

Порошенко предложил следующую редакцию: "Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а также передача им таких активов любым другим способом".

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В ЦПК убеждены, что при такой формулировке незаконное обогащение невозможно будет доказать в суде.

Там говорят, что прокурор будет обязан представить сначала доказательства, подтверждающие невиновность чиновника в злоупотреблении властью и получении взятки, а уже потом речь может идти о незаконном обогащении.

Антикоррупционеры считают, что законопроект Порошенко ухудшает формулировки преступления незаконного обогащения, введенные во времена Виктора Януковича в 2011 году.

Сегодня Порошенко направил в Верховную Раду неотложный новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение.

26 февраля 2019 года КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список нардепов, подписавших в 2017-м представление, на основании которого суд и принял решение, а также список судей, выступивших "за". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что антикоррупционная статья "изначально была мертвой".