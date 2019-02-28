Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.02.2019, 18:24

ЦПК: Законопроект Порошенко хуже, чем принятый при Януковиче

ЦПК: Законопроект Порошенко хуже, чем принятый при Януковиче - Фото
Шабунин Виталий Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В ЦПК убеждены, что при предложенной президентом формулировке незаконное обогащение невозможно будет доказать в суде

Реклама
Реклама

В Центре противодействия коррупции считают, что редакция статьи о незаконном обогащении, предложенная сегодня президентом Петром Порошенко, хуже чем редакция, признанная Конституционным судом неконституционной. Об этом сообщается на сайте ЦПК.

Порошенко предложил следующую редакцию: "Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а также передача им таких активов любым другим способом".

Реклама

В ЦПК убеждены, что при такой формулировке незаконное обогащение невозможно будет доказать в суде.

Там говорят, что прокурор будет обязан представить сначала доказательства, подтверждающие невиновность чиновника в злоупотреблении властью и получении взятки, а уже потом речь может идти о незаконном обогащении.

Антикоррупционеры считают, что законопроект Порошенко ухудшает формулировки преступления незаконного обогащения, введенные во времена Виктора Януковича в 2011 году.

Сегодня Порошенко направил в Верховную Раду неотложный новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение.

26 февраля 2019 года КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список нардепов, подписавших в 2017-м представление, на основании которого суд и принял решение, а также список судей, выступивших "за". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что антикоррупционная статья "изначально была мертвой".

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, виктор янукович, коррупция, обогащение, законопроект
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 