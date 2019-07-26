НАБУ получит доступ к реестру деклараций. Но с условием: документ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сегодня, 26 июля, утвердило порядок доступа Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) к реестру электронных деклараций. Соответствующий документ есть в распоряжении LIGA.net.

Для получения удаленного доступа к реестру директор НАБУ должен будет прислать перечень пользователей, которым разрешено формировать запросы. Запрос должен содержать фамилию, имя и отчество субъекта декларирования, данные о периоде, за который запрашивается информация, а также правовые основания запроса. Под правовыми основаниями для запроса имеется ввиду, что для получения информации с реестра у НАБУ должно быть открытое уголовное производство и оперативно-розыскное дело по этому субъекту декларирования.

"Как раз тот пункт и не нравится НАБУ. Они считают, что могут проводить информационно-аналитическую работу по всем субъектам без правового основания", - рассказал LIGA.net собеседник в НАПК. По его словам, несмотря на это агентство решило утвердить порядок, чтобы уже в официальном режиме согласовать все спорные вопросы с НАБУ перед регистрацией документа в Министерстве юстиции.

Напомним, что впервые НАБУ получило полный доступ в мае 2017 года. В бюро отмечают, что доступ к реестру позволяет более оперативно анализировать декларации лиц, подследственных НАБУ. Однако в декабре того же года доступ был существенно ограничен в связи с тем, что якобы сотрудник НАБУ несанкционированно изменил декларацию одного из полицейских. После этого случая порядок доступа к реестру был изменен. На данный момент для получения нужной информации из реестра сотрудники НАБУ должны приезжать в здание НАПК.

В апреле 2018 года директор бюро Артем Сытник сообщил, что НАБУ так и не удалось получить полный доступ к реестру.