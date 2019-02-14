НАПК: Нестыковки в декларации Дубневича тянут на 3 млн грн

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовного преступления в декларации депутата Блока Петра Порошенко Богдана Дубневича. Об этом НАПК сообщает на официальном сайте.

Всего в декларации народного депутата установлены недостоверные сведения на сумму более 2,8 млн грн.

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Агентство установило, что Дубневич в декларации за 2016 года не задекларировал семь собственных земельных участков и один участок жены, а также не указал стоимость еще пяти объектов - четырех квартир жены и своего земельного участка.

Кроме того, депутат не задекларировал корпоративные права жены в четырех хозяйственных обществах, недостоверно указал сумму ее дохода от сдачи имущества в аренду и не указал сумму полученных им дивидендов.

О результатах проверки декларации Дубневича НАПК сообщило Национальному антикоррупционному бюро.

На прошлой неделе сообщалось, что НАПК проверило электронные декларации Богдана Дубневича и Павла Ризаненко.