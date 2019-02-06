У Дубневича проверили декларацию: нашли нестыковки, сообщили НАБУ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции проверило электронные декларации депутатов БПП Павла Ризаненко и Богдана Дубневича. Выводы о последнем направят в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Сведения, указанные в обращении (правоохранителей и общественных активистов, - ред.) о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, были подтверждены относительно декларации за 2016 год, представленной Богданом Дубневичем", - гласит сообщение.

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А вот информация в обращении по декларациям Ризаненко не была подтверждена в ходе проверки.

В конце прошлого года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал генпрокурору Юрию Луценко для внесения в Раду представление о снятии неприкосновенности с брата Дубневича, также депутата от БПП Ярослава Дубневича. Луценко представление не подписал.