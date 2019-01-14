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14.01.2019, 14:53

Луценко не подписал представление на Дубневича - "сомнительное"

Луценко не подписал представление на Дубневича - "сомнительное" - Фото
Ярослав Дубневич (фото - facebook.com.plisko.av)

Генпрокуратура предложила САП доработать текст представления на привлечение нардепа к ответственности и подкрепить его адекватными доказательствами

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Анализ подготовленного Специализированной антикоррупционной прокуратурой представления в парламент о привлечении к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича показал, что оно "не в полной мере соответствует" требованиям регламента Рады, а "доказательства" организации им преступной схемы "сомнительны или могут быть легко опровергнуты". Об этом написала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, документ требует существенной доработки в части доказательной базы: она должна подтверждать сделанные следствием выводы, а не ставить их под сомнение.

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Только после исправления текста и дополнения его достаточными доказательствами глава ГПУ Юрий Луценко его подпишет и направит в Раду, отметила Сарган.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры

В сентябре 2018 года НАБУ завершило расследование дела о завладении более 300 млн кубометров природного газа на сумму более 1,4 млрд грн компаниями, учредителями которых являются депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи. В конце ноября суд арестовал банковские счета компании Дубневичей Энергия-Новояворовск, а глава САП  Назар Холодницкий передал генпрокурору представление в Раду о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича. 

По данным расследователей проекта "Декларации" от Bihus.Info, Дубневич по состоянию на июнь 2018 года входил в топ-десятку должников в Раде: общая сумма официально задекларированных долгов нардепа составила 72,8 млн грн (см. инфографику).

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Теги: верховная рада, коррупция, Ярослав Дубневич, неприкосновенность, лариса сарган, иммунитет
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