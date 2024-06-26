НАПК прекращает госфинансирование партии Голос: Недостоверное декларирование на 4,7 млн

Утверждается, что политсила заключала договоры с одним ООО и двумя физлицами-предпринимателями, но услуги не предоставлялись

Фото: партия Голос

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о прекращении государственного финансирования партии Голос . По данным ведомства, в отчетах политсилы найдены существенные нарушения.

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НАПК пишет, что в отчетах Голоса об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера выявлено недостоверных сведений более чем на 4,725 млн грн. Речь идет о периоде за III – IV кварталы 2020 года.

По закону повторное совершение нарушения является основанием для прекращения государственного финансирования партии. Ведомство заявляет, что партия предоставила недостоверные сведения на сумму более 20 размеров минимальной заработной платы (94 460 грн),

НАПК утверждает следующее:

→ в отчете за ІІІ квартал 2020 Голос оформил договоры с ООО "Мейнтис" на 1 млн грн, в частности, на консультации для представителей партии, членов избирательных комиссий и наблюдателей на местных выборах;

→ ООО не предоставляло эти услуги, это подтверждают материалы от Государственного бюро расследований, Государственной налоговой службы Украины, из информационных баз данных – информация недостоверна;

→ с двумя физическими лицами-предпринимателями партия заключила договоры на 274 000 грн, у которых есть недостоверные сведения, в частности, номера законопроектов, которые на момент заключения документов еще не были зарегистрированы в Верховной Раде – все это является основанием для остановки госфинансирования до устранения причин нарушения;

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→ в отчете за IV квартал Голос снова оформил договоры с ООО "Мейнтис" на 1 млн грн, а также Киевская городская территориальная организация партии оформила договор на предоставление услуг более чем на 2 452 500 грн – но выявлено, что общество таких услуг не предоставляло (в целом, внесены недостоверные сведения на сумму свыше 3 452 500 грн);

→ также обнаружены другие нарушения и недостатки, не связанные с недостоверностью сведений (какие именно – не уточняется).

В целом, пишет ведомство, за два квартала 2020-го партия внесла в отчет недостоверные сведения на 4 726 500 грн – это основание для прекращения государственного финансирования уставной деятельности политсилы.

НАПК направило соответствующие материалы в Госбюро расследований.

Ведомство уже останавливало финансирование Голоса отчет за ІІ квартал 2020 года: там нашли недостоверные сведения о расходе более 1,3 млн грн в пользу ряда ФЛП – партия подала уточняющие документы, и НАПК вернуло финансирование.

В 2020-м из-за выявленных нарушений в отчетах ведомство останавливало финансирование двух партий – ВО "Батькивщина" и Голос , а в 2021 году – финансирование Слуги народа.

После того, как партии устранили нарушения, НАПК возобновило их финансирование.

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