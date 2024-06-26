НАЗК припиняє держфінансування партії Голос: Через недостовірне декларування на 4,7 млн

Стверджується, що політсила укладала договори з одним ТОВ та двома фізособами-підприємцями, але послуги не надавалися

Фото: партія Голос

Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про припинення державного фінансування партії Голос. За даними відомства, у звітах політсили знайдено суттєві порушення.

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НАЗК пише, що у звітах Голосу про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру виявлено неправдивих відомостей на понад 4,725 млн грн. Йдеться про період за III – IV квартали 2020 року.

За законом, повторне вчинення порушення є підставою для припинення державного фінансування партії. Відомство заявляє, що партія подала неправдиві відомості на суму понад 20 розмірів мінімальної заробітної плати (94 460 грн),

НАЗК стверджує таке:

→ у звіті за ІІІ квартал 2020-го Голос оформив договори з ТОВ "Мейнтіс" на 1 млн грн, зокрема, на консультації для представників партії, членів виборчих комісій та спостерігачів на місцевих виборах;

→ ТОВ не надавало цих послуг, це підтверджують матеріали від Державного бюро розслідувань, Державної податкової служби України, з інформаційних баз даних – інформація є неправдивою;

→ з двома фізичними особами-підприємцями партія уклала договори на 274 000 грн, у котрих є неправдиві відомості, зокрема, номери законопроєктів, які на момент укладання документів ще не були зареєстровані у Верховній Раді – все це є підставою для зупинення держфінансування до усунення причин порушення;

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→ у звіті за IV квартал Голос знову оформив договори з ТОВ "Мейнтіс" на 1 млн грн, а також Київська міська територіальна організація партії оформила договір на надання послуг на понад 2 452 500 грн – але виявлено, що товариство таких послуг не надавало (загалом, внесено недостовірні відомості на суму понад 3 452 500 грн);

→ також виявлено інші порушення та недоліки, які не пов’язані із неправдивістю відомостей (які саме – не уточнюється).

Загалом, пише відомство, за два квартали 2020-го партія внесла до звіту неправдиві відомості на 4 726 500 грн – це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності політсили.

НАЗК скерувало відповідні матеріали до Держбюро розслідувань.

Відомство уже зупиняло фінансування Голосу звіт за ІІ квартал 2020 року: там знайшли недостовірні відомості про витрату понад 1,3 млн грн на користь низки ФОПів – партія подала уточнюючі документи, і НАЗК повернуло фінансування.

У 2020-му через виявлені порушення у звітах відомство зупиняло фінансування двох партій – "ВО "Батьківщина" та Голос, а у 2021 році – фінансування Слуги народу.

Після того, як партії усунули порушення, НАЗК відновило їх фінансування.

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