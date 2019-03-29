Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.03.2019, 13:55

НАПК пригласило Тетерука и Гриневич для объяснений

НАПК пригласило Тетерука и Гриневич для объяснений - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Национальное агентство по предотвращению коррупции пригласило для дачи объяснений 13 чиновников правительство и парламента

Реклама
Реклама

Национальное агентство по предотвращению коррупции пригласило депутата Верховной рады Андрея Тетерука, министра образования и науки Лилию Гриневич прибыть для дачи объяснений. Об этом агентство сообщает у себя в Facebook.

Всего НАПК приглашает 13 человек для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях.

Реклама

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
Андрея Тетерука, народного депутата Украины, 10 апреля с 10:00 до 13:00;
Владимира Гончарова, депутата Киевского городского совета, 3 апреля в течение рабочих часов (повторно);
Владимира Лукьяненко, депутата Березанского городского совета Киевской области, 10 апреля с 09:30 до 12:00;
Вячеслава Непопа, заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, 1-3 апреля в течение рабочих часов (повторно);
Андрея Герцуна, главного врача коммунального некоммерческого предприятия Фастовского районного совета "Фастовская центральная больница", 3 апреля с 09:30 до 11:00;
Владимира Пидлисного, директора Сумского областного центра занятости, 17 апреля с 10:00 до 15:00.

По признакам невыполнения законных требований нацагентства:
Лилию Гриневич, министра образования и науки Украины, 10 апреля с 10:00 до 15:00;
Лилию Серватяк, начальника Управления государственной регистрации юридического департамента Львовского городского совета, 10 апреля в течение рабочих часов.

По признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:
Виктора Швеца, судью Высшего хозяйственного суда в отставке, 3 апреля в 10:00;
Сергея Калинина, бывшего прокурора Измаильской местной прокуратуры Одесской области, 2 апреля в 11:00.

По признакам несвоевременного представления декларации после увольнения:
Виктора Швеца, судью Высшего хозяйственного суда в отставке, 3 апреля в 10:00.

По признакам непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии:
Романа Буковского, депутата Киевского областного совета, 10 апреля в 10.30;
Евгения Бондаренко, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области, 4 апреля в 14.00 (повторно);
Сергея Калинина, бывшего прокурора Измаильской местной прокуратуры Одесской области, 2 апреля в 11.00;
Сергея Водько, бывшего начальника управления внутренней безопасности в Волынской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, 3 апреля в 15.00 (повторно).

Отправить:
Распечатать:
Теги: напк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 