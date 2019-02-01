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01.02.2019, 16:20

НАПК приостановило финансирование Оппозиционного блока

НАПК приостановило финансирование Оппозиционного блока - Фото
напк

Решение принято до выяснения и устранения партией обстоятельств, обусловивших приостановление перечисления средств

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НАПК приняло решение приостановить финансирование партии Оппозиционный блок из государственного бюджета после официальных обращений представителей партии, а также постановления суда. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В НАПК пояснили, что "от Оппозиционного блока поступили письма с подтверждением реквизитов отдельного счета для получения бюджетного финансирования, а также письма с просьбой к НАПК воздержаться от перечисления распределенных средств на этот же счет".

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Также в агентство поступила копия постановления Окружного административного суда Киева о запрете субъектам государственной регистрации и всем частным и государственным нотариусам осуществлять государственную регистрацию любых изменений в учредительные документы Оппозиционного блока.

В НАПК посчитали, что это достаточные основания для приостановления финансирования.

Решение принято до выяснения и устранения партией обстоятельств, обусловивших приостановление перечисления средств.

В агентстве напомнили, что сумма средств, выделенных из госбюджета на финансирование Оппозиционного блока в I квартале 2019 года, составляет 15 489 725,00 грн. Всего на финансирование уставной деятельности Оппозиционного блока в 2019 году предусмотрено 61 959 000,00 грн.

Ранее часть депутатов вместе с главой фракции Юрием Бойко вышли из Оппоблока. 9 ноября 2018 года Бойко и лидер партии За життя Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя"

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Теги: госбюджет, партия, напк, оппоблок, финансирование
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