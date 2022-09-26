НАПК составило админпротокол на Григория Суркиса
26.09.2022, 18:30
Фото: пресс-служба ФК Динамо
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило административный протокол на депутата Верховной Рады Григория Суркиса, но он отказывается его забирать. Об этом сообщается на сайте агентства.
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В ноябре 2020 года Суркис получил от Национального олимпийского комитета дорогой подарок, являющийся нарушением ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Суркису грозит штраф в размере от 1700 до 3400 грн с конфискацией подарка.
Протокол составили еще в июне, но он до сих пор не забрал его, поэтому сейчас НАПК публично предлагает Суркису явиться для процессуальных действий. Он должен сделать это к концу рабочей недели.
- Через месяц после начала вторжения России, 23 марта, ДБР сообщило, что Суркисы уехали из Украины с большой суммой наличных денег.
- В августе Украинская правда сообщила, что Суркис проводит время в одной из гостиниц Монако.
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