НАПК составило админпротокол на Григория Суркиса

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило административный протокол на депутата Верховной Рады Григория Суркиса, но он отказывается его забирать. Об этом сообщается на сайте агентства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ноябре 2020 года Суркис получил от Национального олимпийского комитета дорогой подарок, являющийся нарушением ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Суркису грозит штраф в размере от 1700 до 3400 грн с конфискацией подарка.

Протокол составили еще в июне, но он до сих пор не забрал его, поэтому сейчас НАПК публично предлагает Суркису явиться для процессуальных действий. Он должен сделать это к концу рабочей недели.

Через месяц после начала вторжения России, 23 марта, ДБР сообщило, что Суркисы уехали из Украины с большой суммой наличных денег.

В августе Украинская правда сообщила, что Суркис проводит время в одной из гостиниц Монако.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.