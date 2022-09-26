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НАПК составило админпротокол на Григория Суркиса

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 18:30
НАПК составило админпротокол на Григория Суркиса - Фото
Фото: пресс-служба ФК Динамо

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило административный протокол на депутата Верховной Рады Григория Суркиса, но он отказывается его забирать. Об этом сообщается на сайте агентства.

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В ноябре 2020 года Суркис получил от Национального олимпийского комитета дорогой подарок, являющийся нарушением ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Суркису грозит штраф в размере от 1700 до 3400 грн с конфискацией подарка.

Протокол составили еще в июне, но он до сих пор не забрал его, поэтому сейчас НАПК публично предлагает Суркису явиться для процессуальных действий. Он должен сделать это к концу рабочей недели.

НАПК составило админпротокол на Григория Суркиса
Андрій Водяний
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напк Григорий Суркис
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