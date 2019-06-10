НАПК вызывает для объяснений замглавы НБУ и нардепа Оппоблока

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вызывает для дачи объяснений и, в случае наличия оснований – составления протоколов, 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По признакам нарушения требований о конфликте интересов агентство вызывает нардепа от Оппозицонного блока Дениса Омельяновича. Он должен прийти в НАПК 12 или 13 июня в 10:00.

По признакам невыполнения требований агентства вызывают первого заместителя Нацбанка Екатерину Рожкову. Она должна прийти в НАПК 24, 25 или 26 июня с 10:00 до 12:30.

4 июня в Администрации президента сообщили, что разрабатывают проект закона о Национальном агентстве по предотвращению коррупции. В нем предложат оставить одного руководителя органа вместо нынешней коллегии из пяти человек.