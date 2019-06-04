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04.06.2019, 14:54

У Зеленского раскритиковали НАПК и готовят свой закон

У Зеленского раскритиковали НАПК и готовят свой закон - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Согласно законопроекту, вместо комиссии из пяти человек в НАПК хотят оставить одного руководителя

В Администрации президента разрабатывают проект закона о Национальном агентстве по предотвращению коррупции. В нем предложат оставить одного руководителя органа вместо нынешней коллегии из пяти человек. Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы АП Руслан Рябошапка.

Отвечая на вопрос, планируется ли что-то менять в работе НАПК, Рябошапка сказал: "Конечно, планируем". По его словам, на следующей неделе может быть завершена работа над законопроектом, который предусматривает переформатирование работы Нацагентства.

Он отметил, что в проекте закона планируется ввести аудит НАПК, доступ НАПК к реестрам, решить вопрос с блокированием работы агентства (такие возможности сейчас есть у Минюста).

"К сожалению, то руководство (НАПК, - ред.), которое есть сегодня, не может дать результат. Оно не оставляет ни единого шанса для возобновления работы этого органа. Там нет ни профессиональной компетенции, ни вопросов, связанных с независимостью и неангажированностью", - заявил он.

Ранее Рябошапка был членом НАПК. Он ушел в отствку в июне 2017 года. 

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Теги: напк, администрация президента, руслав рябошапка
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