НАПК вызывает ряд представителей партий для дачи объяснений по финансированию
21.09.2020, 18:15
НАПК
Среди приглашенных глава партии Сила и честь Игорь Смешко, экс-мэр Киева Александр Омельченко, а также нардеп от группы За будущее Александр Герега
Национальное агенство по противодействию коррупции вызывает 13 политических деятелей, чтобы выяснить возможные нарушения финансовой отчетности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Для дачи пояснений приглашены:
- Глава партии Сила и Честь Игорь Смешко;
- Экс-мэр Киева Александр Омельченко (Украинская партия Единство);
- Владимир Тищенко (Сила Людей);
- Андрей Толстый (Народная оппозиция);
- Наталья Костюченко (Дело);
- Валентин Зубов (Народно-трудовой союз Украины);
- Юрий Стельмащук (Украинский дом);
- Александр Клюс (Украинские социал-демократы);
- Антон Котвицкий (Социал-демократическая партия);
- Александр Лузан (Славянская партия);
- Олег Шаповал (Всеукраинская партия Новая сила);
Также для урегулирования конфликта интересов и дачи показаний о недостоверной информации вызваны народный депутат из группы За будущее Александр Герега, а также бывший прокурор Александр Якубец.
- Ранее в НАПК заявляли о проверке деклараций ряда украинских топ-чиновников, среди которых президент Владимир Зеленский и экс-гарант Петр Порошенко.
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