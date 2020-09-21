НАПК вызывает ряд представителей партий для дачи объяснений по финансированию

Среди приглашенных глава партии Сила и честь Игорь Смешко, экс-мэр Киева Александр Омельченко, а также нардеп от группы За будущее Александр Герега

Национальное агенство по противодействию коррупции вызывает 13 политических деятелей, чтобы выяснить возможные нарушения финансовой отчетности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Для дачи пояснений приглашены:

Также для урегулирования конфликта интересов и дачи показаний о недостоверной информации вызваны народный депутат из группы За будущее Александр Герега, а также бывший прокурор Александр Якубец.

Станислав Стороженко

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