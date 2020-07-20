НАПК взялось за декларации Зеленского, Порошенко и бывших топ-чиновников: список

Проверят декларации экс-министра иностранных дел Павла Климкина, бывшего министра обороны Андрея Загороднюка и экс-министра здравоохранения Ильи Емца

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций главы государства Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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"Начата проверка деклараций лиц, занимавших должность президента в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы)", - уточнили в пресс-службе.

Также НАПК начало проверять декларации таких должностных лиц:

В НАПК подчеркнули, что главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. "Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками", - добавили в пресс-службе.

Всего специалисты ведомства проверят 13 человек, полный список - по ссылке.

7 июля Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства в связи с тем, что он не предоставил информацию о существенных изменениях в его имущественном состоянии Зеленский

7 июля НАПК вручило два протокола об административном нарушении Зеленскому "в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии".

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Арина Толина

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