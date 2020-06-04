400 млн грн наличными. Порошенко показал декларацию за 2019 год

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

За 2019 год пятый президент Петр Порошенко заработал более 770 миллионов гривень. Об этом говорится в его декларации, опубликованной на сайте Нацагентства по противодействию коррупции.

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Большую часть дохода (более 606 млн) он получил от инвестиционного фонда "Прайм эссетс кэпитал". Политик является бенефициарным собственником 28 компаний.

Более 109 млн Порошенко заработал как погашение стоимости и инвестиционную прибыль облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Он получил зарплату президента в размере более 128 000 грн и нардепа – 159 000. Как член партии Европейская солидарность заработал более 9000.

Пятый президент суммарно уплатил за год более 186 млн налогов и военного сбора.

Политик задекларировал более 400 млн грн и $47,8 млн долларов наличными. На его счетах – $3,9 млн, почти 13 000 евро и 8,1 млн грн (взнос в небанковское учреждение). Адвокат Порошенко получил почти 120 000 фунтов стерлингов компенсации для перевода политику. Пятый президент занял $1 млн Срегею Зайцеву и 1 млн грн Лидии Москаленко.

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Порошенко владеет домом в Козине площадью 1335 квадратных метров за 30 млн, тремя квартирами в Киеве и одной в Виннице, тремя земельными участками в Козине и тремя в Киеве.

В автопарке политика - Mercedes-BENZ Vito 116 CDI 2010, его жена ездит на Jaguar XF 4.2 L V8 2008. Порошенко имеет служебные авто Mercedes-BENZ S 500L 4Matic 2015 и Mercedes-BENZ S600L 2015, которые являются собственностью партии ЕС.

Также он указал ряд часов, мебели, брендовой одежды и других ценных вещей, принадлежащих ему и его семье.

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