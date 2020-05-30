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Баканов показал декларацию: без испанской фирмы, о которой писали журналисты

Баканов показал декларацию: без испанской фирмы, о которой писали журналисты - Фото
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)
30.05.2020, 22:47

Глава СБУ Иван Баканов отчитался о доходах за предыдущий год. В декларации нет ни одной коммерческой фирмы

Нацагентство противодействия коррупции опубликовало декларацию главы Службы безопасности Ивана Баканова. В ней не указана Испанская фирма Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которой, по данным журналистов "Схем", Баканов руководит с 2015 года.

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За прошлый год Баканов заработал 107 000 гривень за работу в Квартал-95 и 536 000 на должности главы СБУ. На его счетах – $17 000, 233 евро и менее 1000 грн. Его жена получила 237 000 дохода от предпринимательской деятельности и 27 000 зарплаты.

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Баканов владеет квартирой в Киеве площадью 56 квадратных метров за примерно 1 млн грн, третью квартиры в Кривом Роге и домом, который находится на стадии строительства. Его жена задекларировала квартиру в Киеве, которая была куплена в 2000 году за 18 000 грн.

Супруги также владеют четырьмя земельными участками в Киево-Святошинском районе.

У жены есть Volkswagen Touareg 2012 года стоимостью 475 000 грн и Volkswagen Passat за 111 000 грн, на который Баканову предоставлено право бесплатного пользования.

  • 21 мая журналисты "Схем" сообщали, что Баканов якобы занимает должность единого администратора в испанской коммерческой фирме, хотя закон запрещает ему заниматься предпринимательской деятельностью. В пресс-службе СБУ тогда ответили, что глава ведомства ранее успешно занимался бизнесом, в том числе за рубежом, однако с момента назначения на госслужбу "он не занимается коммерческой деятельностью". Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, по информации СБУ, официально приостановила свою деятельность в 2019 году.
Марк Сировой
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