"Схемы": Баканов управляет испанской коммерческой компанией. В СБУ отрицают

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Журналисты сообщают, что президент Владимир Зеленский передумал рассекречивать декларации публичных чиновников СБУ

Глава СБУ Иван Баканов занимает должность единого администратора в испанской коммерческой фирме, хотя закон запрещает ему заниматься предпринимательской деятельностью. Об этом говорится в новом сюжете программы "Схемы".

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Журналисты выяснили, что с 2015 года Баканов занимает должность "administrador único" (дословно - единый администратор) испанской фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Она специализируется на строительстве и операциях с недвижимостью. Основатель компании - кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор студии Квартал-95.

В реестре провинции Жирона расследователям подтвердили, что такая компания существует, она активна, и ее администратором действительно является Иван Баканов, однако Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada не подавала годовые финансовые отчеты в течение трех лет, поэтому попала в список нарушителей, и у нее забрали идентификационный номер.

Антикоррупционное законодательство запрещает как главе СБУ, так и любому должностному лицу занимать руководящие должности на предприятии, которое занимается предпринимательской деятельностью. 

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"Схемы" обратились к самому Баканову за комментарием. В пресс-службе СБУ ответили, что глава ведомства ранее успешно занимался бизнесом, в том числе за рубежом, однако с момента назначения на госслужбу "он не занимается коммерческой деятельностью". Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, по информации СБУ, официально приостановила свою деятельность в 2019 году.

  • С 2016 г декларации сотрудников СБУ засекречены. Президент Владимир Зеленский, придя к власти, лично внес в Раду инициативу о рассекречивании деклараций спецслужбистов. Она была одобрена. До 1 июня все публичное руководство СБУ обязано подать декларации. Однако в марте президент, по данным "Схем", внес в парламент неотложный законопроект (№ 3196), который снова скрывает от общественности декларации руководства СБУ. Сейчас он находится на рассмотрении комитета.
  • 7 апреля в НАПК сообщили, что Баканов отменил акт, позволявший руководству спецслужбы не подавать декларации в публичную часть единого государственного реестра. Однако пока никто из руководства СБУ декларацию не подал, хотя они должны сделать это до 1 июня. 

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Теги: Владимир Зеленский, сбу, декларация, Иван Баканов
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