Баканов отменил для руководства СБУ возможность не подавать открытые декларации

Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)

Глава СБУ Иван Баканов отменил акт, позволявший руководству спецслужбы не подавать декларации в публичную часть единого государственного реестра. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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В НАПК отметили, что в 2016 году СБУ незаконно утвердила акт, устанавливающий для руководства ведомства отличные от других сотрудников правила представления деклараций. Это позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК, утверждают в агентстве.

Там сообщили, что глава НАПК Александр Новиков внес главе СБУ Ивану Баканову предписание об устранении нарушения закона и отмене указанного незаконного акта. СБУ отменила документ.

В соответствии с требованиями законодательства, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и освобождаются от должностей актами президента, не составляющими государственной тайны, должны подавать в НАПК открытые декларации.

В мае 2017 года на тот момент глава СБУ Василий Грицак заявил, что электронные декларации о доходах руководства службы засекречены для обеспечения их безопасности.

Центр противодействия коррупции пытался через суд заставить СБУ рассекретить декларации, но безуспешно.

В январе 2020 г. Грицак сам обнародовал на сайте НАПК свою декларацию, которую подал 28 декабря 2019 года, перед увольнением из СБУ.