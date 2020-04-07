Баканов отменил для руководства СБУ возможность не подавать открытые декларации

Глава СБУ Иван Баканов отменил акт, позволявший руководству спецслужбы не подавать декларации в публичную часть единого государственного реестра. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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В НАПК отметили, что в 2016 году СБУ незаконно утвердила акт, устанавливающий для руководства ведомства отличные от других сотрудников правила представления деклараций. Это позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК, утверждают в агентстве.
Там сообщили, что глава НАПК Александр Новиков внес главе СБУ Ивану Баканову предписание об устранении нарушения закона и отмене указанного незаконного акта. СБУ отменила документ.
В соответствии с требованиями законодательства, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и освобождаются от должностей актами президента, не составляющими государственной тайны, должны подавать в НАПК открытые декларации.