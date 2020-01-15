Экс-глава СБУ Грицак впервые показал свою декларацию

Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший глава СБУ Василий Грицак обнародовал на сайте НАПК свою декларацию, которую подал 28 декабря 2019 года, перед увольнением из СБУ.

Как известно, ранее декларации сотрудников СБУ были засекречены, однако сейчас, с принятием закона о перезагрузке НАПК, руководство силовых ведомств должно подавать открытые декларации. Бывший глава СБУ стал первым, кто это сделал.

Ольга Грицак владеет квартирой в Киеве площадью 79 кв м и земельным участком площадью 2135 кв м в Хотяновке Киевской области. Также жена экс-главы СБУ арендует земельный участок площадью 1215 кв м в Хотяновке.

Василий Грицак владеет половиной квартиры (94 кв м) в Киеве. Вторая половина принадлежит его сыну Олегу.

Также Грицак задекларировал нежилое помещение (113 кв м) в Киеве, которое он арендует у некоего Антона Меньшикова.

Ольга и Василий Грицаки задекларировали два земельных участка и жилой дом (413 кв м) в Петропавловской Борщаговке, которые находятся в "другом праве собственности" у тещи Грицака Зои Мельник.

Кроме того в "другом праве собственности" у Мельник находятся два объекта незавершенного строительства в Петропавловской Борщаговке. Их задекларировала жена Грицака. Владелец этих объектов не обозначен, но при этом указано, что они "принадлежат субъекту декларирования или члену его семьи".

Среди ценного движимого имущества супруги Грицак задекларировали дорогие марки часов и ювелирные изделия.

Согласно документу, экс-глава СБУ владеет автомобилем Toyota Land Cruiser (2013 года выпуска) и мотоциклом Harley-Davidson 2008 года.

Ольга Грицак указала как свою собственность грузовые автомобили Volkswagen caddy kasten 2008 года, Mercedes-benz sprinter 416 cdi 2004 года, Volkswagen LT35 2005 года, Mersedes-benz G250D 1991 года, Ford Transit 2012 года, а также легковой Land Rover Rasnge Rover 2012 года. Все

Также Ольга Грицак владеет ООО Ольвия-1, которая, согласно данным госреестра, занимается оптовой торговлей мясом и мясными изделиями и оптовой торговлей фруктами и овощами. Размер уставного капитала - 300 000 грн.

Василий Грицак задекларировал 865144 грн зарплаты, которую он получил в СБУ. Его жена указала 1620000 грн дохода от продажи движимого имущества. Также Ольга Грицак указала 110215 грн, которые она получила в ООО Ольвия-1 в виде зарплаты и 1872500 грн, которые получила в виде дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

Экс-глава СБУ задекларировал $57000, €18000 и 770000 грн наличными, его жена - $45000 и €27000.

На банковских счетах у Грицака лежат 43457 грн, €1649, $1936. У жены в банке лежат оборотные средства ее компании в размере 1853333 грн.

В июне 2019 г СБУ официально отказала журналистам проекта "Схемы" в доступе к данным декларации о доходах на тот момлент временного и. о главы службы Ивана Баканова.