НАПК вызывает троих нардепов для объяснений

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вызывает троих народных депутатов для дачи объяснений по найденным признакам нарушений в их декларациях. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

17 или 18 апреля в агентстве ждут Дмитрия Святаша (Видродження) и Ярослава Дубневича (БПП) – в их декларациях нашли признаки конфликта интересов.

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17 апреля в НАПК в течение дня ждут также внефракционного Евгения Бакулина: из-за "признаков несвоевременной подачи декларации перед увольнением".

8 апреля в агентстве сообщили, что нашли нарушения в отчетах шести партий в Раде.