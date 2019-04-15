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15.04.2019, 12:06

НАПК вызывает троих нардепов для объяснений

НАПК вызывает троих нардепов для объяснений - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В агентстве для дачи объяснений по декларациям ждут нардепов Святаша, Дубневича и Бакулина

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вызывает троих народных депутатов для дачи объяснений по найденным признакам нарушений в их декларациях. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

17 или 18 апреля в агентстве ждут Дмитрия Святаша (Видродження) и Ярослава Дубневича (БПП) – в их декларациях нашли признаки конфликта интересов.

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17 апреля в НАПК в течение дня ждут также внефракционного Евгения Бакулина: из-за "признаков несвоевременной подачи декларации перед увольнением".

8 апреля в агентстве сообщили, что нашли нарушения в отчетах шести партий в Раде.

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Теги: напк, декларации, нардепы
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