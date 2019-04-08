НАПК нашло нарушения в отчетах шести партий в Раде

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило нарушения в 42 финансовых отчетах партий, среди которых – шесть парламентских партий. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Всего утвердили 54 вывода по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за ІV квартал 2018 года.

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Нарушения обнаружены в отчетах партий Народный фронт, БПП, Самопомощь, Радикальная партия Олега Ляшко, Батькивщина, Оппозиционный блок.

28 марта в НАПК сообщили, что нашли нарушения в финансовых отчетах 17 кандидатов в президенты.