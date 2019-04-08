Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.04.2019, 13:59

НАПК нашло нарушения в отчетах шести партий в Раде

НАПК нашло нарушения в отчетах шести партий в Раде - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Агентство нашло нарушения в финансовых отчетах партий в парламенте

Реклама
Реклама

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило нарушения в 42 финансовых отчетах партий, среди которых – шесть парламентских партий. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Всего утвердили 54 вывода по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за ІV квартал 2018 года.

Реклама

Нарушения обнаружены в отчетах партий Народный фронт, БПП, Самопомощь, Радикальная партия Олега Ляшко, Батькивщина, Оппозиционный блок.

28 марта в НАПК сообщили, что нашли нарушения в финансовых отчетах 17 кандидатов в президенты.

Отправить:
Распечатать:
Теги: парламент, напк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 