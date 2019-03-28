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28.03.2019, 14:36

НАПК нашло нарушения в отчетах 17 кандидатов в президентов

НАПК нашло нарушения в отчетах 17 кандидатов в президентов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Нарушения нашли в финансовых отчетах поступлении и использовании средств избирательных фондов

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В Национальном агентстве по предотвращению коррупции зафиксировали нарушения в финансовых отчетах 17 кандидатов в президенты, сообщила член НАПК Наталья Корчак, передает Укринформ.

"Это финансовые отчеты о поступлении и использовании средств избирательных фондов", - уточнила она.

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Нарушения нашли в отчетах Анатолия Гриценко, Сергея Таруты, Александра Вилкула, Владимира Зеленского, Евгения Мураева, Юрия Бойко, Игоря Смешко, Александра Соловьева, Андрея Садового, Виталия Скоцика, Юрия Кармазина, Руслана Кошулинского, Юрия Деревянко, Виктора Кривенко, Валентина Наливайченко, Сергея Кривоноса, Юлии Тимошенко.

По словам Корчак, самыми распространенными среди зафиксированных нарушений были взносы физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг, а также отсутствие обязательных реквизитов в назначении платежа.

Она также напомнила, что распорядители фондов Гриценко и Зеленского отказались выполнять требования закона, "который обязует отказаться от взносов лиц, не имевших права осуществлять такие взносы", а поэтому соответствующие материалы по выявленным нарушениям уже отправлены в Национальную полицию.

Ранее сегодня сообщалось, что Радикальная партия в прошлом году получила рекордные взносы от физических лиц. В четвертом квартале общий бюджет политсилы составлял более 66 млн грн, из которых около 80% - частные вложения.

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Теги: выборы, напк
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