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Нардеп Батькивщины кидался на депутата Киевского облсовета и грозил его избить: видео

08.04.2021, 19:34
Нардеп Батькивщины кидался на депутата Киевского облсовета и грозил его избить: видео - Фото
Константин Бондарев (фото - Facebook Бондарева)

В Киевском облсовете, перед началом сессии, народный депутат Батькивщины Константин Бондарев вел себя агрессивно и угрожал избить депутата Киевского облсовета Владимира Сабадаша (За майбутне). Соответствующее видео опубликовало движение Чесно.

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На видео Бондарев толкает Сабадаша и говорит: "Я тебе еще раз говорю, если ты моих людей будешь вербовать, я тебя отп...зжу".

Нардеп также хватал депутата облсовета за руки и звал его "выйти поговорить".

В чем суть конфликта, неизвестно. Чесно пишет, что причины поведения Бондарева не поняли также присутствовавшие в тот момент в сессионном зале.

"Если он приезжает и моих людей пытается вербовать, как животное кагэбэшное... Я жалеть ни о чем не буду. Еще раз ты куда-то приедешь, я приеду и отп...зжу. Ты меня услышал или нет?" — добавил Бондарев.

Уже через несколько минут после происшествия Бондарев общался с Сабадашем, они улыбались друг другу, словно ничего не произошло, сообщает Чесно.

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Вадим Ребрина
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Киевский облсовет драка владимир сабадаш Константин Бондарев
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