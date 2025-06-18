Нардеп Довгий написал заявление о прекращении депутатских полномочий
Народный депутат 18 июня Олесь Довгий заявил, что написал заявление о прекращении полномочий народного депутата. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Ухожу из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата", – написал Довгий.
Он добавил, что не планирует баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
Зато нардеп, по его словам, планирует в дальнейшем поддерживать Вооруженные Силы Украины, социальные и культурные проекты.
"Верю в Украину, спасибо своей семье, друзьям и команде за поддержку! Ценю здравый смысл и порядочность!", – написал Довгий.
СправкаВ 2019 году Одессу Довгого избрали в Верховную раду девятого созыва как беспартийного самовыдвиженца по 102 округу (Кировоградская область). Он внефракционный. Член Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Также Довгий был народным депутатом Украины Верховной рады восьмого созыва как беспартийный самовыдвиженец от округа №102 (Кировоградская область). Был членом депутатской группы "Воля народа". Был заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по экономической политике. Баллотировался в парламент седьмого созыва как беспартийный самовыдвиженец по 214 округу (Киев).
В 2011 году стал членом комиссии Киевсовета по бюджету и социально-экономическому развитию.