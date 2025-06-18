Нардеп Довгий написал заявление о прекращении депутатских полномочий

Нардеп, по его словам, планирует поддерживать ВСУ, социальные и культурные проекты

Олесь Довгий (Фото: facebook.com/oles.dovhiy)

Народный депутат 18 июня Олесь Довгий заявил, что написал заявление о прекращении полномочий народного депутата. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Ухожу из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата", – написал Довгий.

Он добавил, что не планирует баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Зато нардеп, по его словам, планирует в дальнейшем поддерживать Вооруженные Силы Украины, социальные и культурные проекты.

"Верю в Украину, спасибо своей семье, друзьям и команде за поддержку! Ценю здравый смысл и порядочность!", – написал Довгий.