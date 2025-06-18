Нардеп Довгий написав заяву про припинення депутатських повноважень
Олесь Довгий (Фото: facebook.com/oles.dovhiy)

Народний депутат 18 червня Олесь Довгий заявив, що написав заяву про припинення повноважень народного депутата. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата", – написав Довгий.

Він додав, що не планує балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Натомість нардеп, за його словами, планує надалі підтримувати Збройні Сили України, соціальні та культурні проєкти.

"Вірю в Україну, дякую своїй родині, друзям і команді за підтримку! Ціную здоровий глузд та порядність!", – написав Довгий.

Довідка
У 2019 році Одеся Довгого обрали до Верховної ради девʼятого скликання як безпартійного самовисуванця за 102 округом (Кіровоградська область). Він позафракційний. Член Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Також Довгий був народним депутатом України Верховної ради восьмого скликання як безпартійний самовисуванець від округу №102 (Кіровоградська область). Був членом депутатської групи "Воля народу". Був заступником голови Комітету Верховної ради України з питань економічної політики. Балотувався до парламенту сьомого скликання як безпартійний самовисуванець за 214 округом (Київ).
У 2011 році став членом комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
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