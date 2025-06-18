Нардеп Довгий написав заяву про припинення депутатських повноважень

Нардеп, за його словами, планує підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти.

Олесь Довгий (Фото: facebook.com/oles.dovhiy)

Народний депутат 18 червня Олесь Довгий заявив, що написав заяву про припинення повноважень народного депутата. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата", – написав Довгий.

Він додав, що не планує балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Натомість нардеп, за його словами, планує надалі підтримувати Збройні Сили України, соціальні та культурні проєкти.

"Вірю в Україну, дякую своїй родині, друзям і команді за підтримку! Ціную здоровий глузд та порядність!", – написав Довгий.