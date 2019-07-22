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Нардеп Дубневич признал поражение, в 118 округе побеждает Голос

Нардеп Дубневич признал поражение, в 118 округе побеждает Голос - Фото
Богдан Дубневич (фото - facebook.com/Dubnevych.Bogdan)
22.07.2019, 22:33

Побеждает кандидат Галина Васильченко

В 118-ом округе во Львовской области, где сегодня во время подсчета голосов возникла конфликтная ситуация, кандидат самовыдвиженец Богдан Дубневич, который шел в Верховную Раду как самовыдвиженец, признал поражение. Об этом Дубиневич написал в Facebook.

На сайте ЦИК видно, что в этом округе посчитали уже 97,84% протоколов и побеждает кандидат партии Голос Галина Васильченко, которую поддержали 37,50% избирателей (27 570). У Дубневича 30,39% (26 595).

Ранее сегодня в партии Голос заявили, что скандальный нардеп Богдан Дубневич, который после 92% подсчитанных протоколов имеет в 118-м округе поддержку в 32,2% против более 31% у конкурента Галины Васильченко, якобы может осуществлять манипуляции с результатами выборов. 

ЦИК должен объявить все результаты не позднее 5 августа. Пока что в Раду проходят пять партий: Слуга народаОПЗЖЕвросолидарностьБатькивщина и Голос. Первое заседание парламента IX созыва должно состояться в течение 30 дней со дня обнародования финальных результатов.

LIGA.net составила наглядную интерактивную инфографику по выборам с привязкой к карте Украины.

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выборы голос Богдан Дубневич
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