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18.07.2019, 12:53

Еще один кандидат в Раду позирует с мертвыми животными: фото

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Еще один кандидат в Раду позирует с мертвыми животными: фотоЕще один кандидат в Раду позирует с мертвыми животными: фотоЕще один кандидат в Раду позирует с мертвыми животными: фотоЕще один кандидат в Раду позирует с мертвыми животными: фото
Еще один кандидат в Раду позирует с мертвыми животными: фотоЕще один кандидат в Раду позирует с мертвыми животными: фотоЕще один кандидат в Раду позирует с мертвыми животными: фотоЕще один кандидат в Раду позирует с мертвыми животными: фото
Еще один кандидат в Раду позирует с мертвыми животными: фотоЕще один кандидат в Раду позирует с мертвыми животными: фотоЕще один кандидат в Раду позирует с мертвыми животными: фотоЕще один кандидат в Раду позирует с мертвыми животными: фото

Богдан Дубневич баллотируется в парламент на мажоритарном округе во Львове

Кандидат в Верховную Раду на мажоритарном округе Богдан Дубневич охотится на животных и позирует с их тушами на фото. Снимки опубликовали зоозащитники из UAnimals

Дубневич баллотируется на 118-м округе во Львове. На предыдущих парламентских выборах он прошел в Раду на этом же округе от партии Блок Петра Порошенко.

Нардеп известен также тем, что в начале 2019 года НАПК нашло в его декларации признаки уголовного преступления.

Ранее зоозащитники опубликовали фотографии кандидата в Раду от Оппозиционной платформы Владимира Кальцева, где он улыбается и позирует с мертвыми животными.

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Теги: выборы, зоозащитники, Богдан Дубневич
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