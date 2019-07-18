Еще один кандидат в Раду позирует с мертвыми животными: фото

Кандидат в Верховную Раду на мажоритарном округе Богдан Дубневич охотится на животных и позирует с их тушами на фото. Снимки опубликовали зоозащитники из UAnimals.

Дубневич баллотируется на 118-м округе во Львове. На предыдущих парламентских выборах он прошел в Раду на этом же округе от партии Блок Петра Порошенко.

Нардеп известен также тем, что в начале 2019 года НАПК нашло в его декларации признаки уголовного преступления.

Ранее зоозащитники опубликовали фотографии кандидата в Раду от Оппозиционной платформы Владимира Кальцева, где он улыбается и позирует с мертвыми животными.