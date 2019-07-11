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11.07.2019, 16:25

Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)

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Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)
Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)
Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)Кандидат от Оппоплатформы охотится в Африке и делает фото (18+)

На фото Владимир Кальцев позирует с убитыми животными и улыбается

Кандидат от Оппозиционной платформы - За життя на выборах в парламент Владимир Кальцев занимается охотой на больших животных в Африке. Об этом сообщили зоозащитники из UAnimals.

Они опубликовали фото, где Кальцев с оружием в руках позирует с убитыми львицами, страусом, антилопами.

"На этих фото вы видите Владимира Кальцева - 24-ый номер в списке Оппозиционной платформы. Человек, который наслаждается смертью, собирается принимать законы в Верховной Раде", - пишут зоозащитники.

Кальцев - бизнесмен, депутат Запорожского городского совета IV, V, VI созывов. Замешан в нескольких скандалах, в частности, его обвиняли в рейдерстве в 2004 году.

Вчера, 10 июля, в Москве прошла встреча премьер-министра страны-агрессора Дмитрия Медведева с лидерами партии Оппозиционная платформа - За життя Виктором Медведчуком и Юрием Бойко. Они говорили о возможном "меморандуме" между Оппоплатформой и пропутинской Единой Россией. 

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Теги: владимир кальцев, охота, Оппозиционная платформа - За життя
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