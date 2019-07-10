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10.07.2019, 15:56

Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать украинское ТВ

Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать украинское ТВ - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент уверяет, что вопрос о пророссийской пропаганде в телеэфире Украины урегулируют на законодательном уровне после выборов - с новой Радой

Во время войны недопустима монополизация ТВ-пространства, "особенно людьми с пророссийскими взглядами". Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на брифинге в Борисполе на вопрос о возможном лишении лицензии канала NewsOne, который собирался провести телемост с пропагандистами из РФ.

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - сказал глава государства.

Президент заверил, что "никаких информационных монополий у нас не будет".

"Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - обещает Зеленский.

12 июля подконтрольный куму президента страны-оккупанта Владимира Путина украинский канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намерены провести совместный телемарафон "Надо поговорить".

Секретарь СНБО попросил "прекратить истерику" и заверил, что "работает над решениями". Позднее президент Зеленский обратился к Путину: "Надо поговорить?" Давайте", а украинцев призвал сохранять спокойствие. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ зарегистрировала за "попытку совершения госизмены" и "финансирование терроризма". СБУ получено допросить депутата партии ОПЗЖ Тараса Козака (владелец канала) и генпродюсера Василия Голованова.

Смотрите также: Миллионы Козака, или Как бороться с пропагандой Медведчука

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Теги: агрессия России, Владимир Зеленский, NewsOne, пропаганда, виктор медведчук, телемост
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