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10.07.2019, 13:55

Генерального продюсера NewsOne вызвали на допрос

Генерального продюсера NewsOne вызвали на допрос - Фото
Фото: NewsOne

ГПУ вызвала на допрос генпродюсера NewsOne Василия Голованова

ГПУ вызвала на допрос генпродюсера аффилированного с Виктором Медведчуком каналом NewsOne Василия Голованова по делу о покушении на госизмену путем проведения телемоста с российским пропагандистским каналом. Об этом Голованов написал в Facebook.

Голованов уточнил, что ему сегодня пришла повестка и он готов прийти в ГПУ в течение дня.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по поводу несостоявшегося телемоста по NewsOne открыто еще одно уголовное дело – о финансировании терроризма. 

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд, чтобы лишить лицензии NewsOne. Будет создана рабочая группа Нацсовета, СБУ, НАБУ и ГПУ, а также Антимонопольного комитета по ситуации с покупкой депутатом партии ОПЗЖ Тарасом Козаком трех каналов национального уровня (112, ZIK, NewsOne). 

Кроме того, Нацсовет обратится к Верховной Раде по вопросу расширения своих полномочий - для оперативного реагирования на инциденты, подобные телемосту с российскими пропагандистами.

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Теги: гпу, NewsOne, Василий Голованов, телемост
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