Генерального продюсера NewsOne вызвали на допрос

Фото: NewsOne

ГПУ вызвала на допрос генпродюсера аффилированного с Виктором Медведчуком каналом NewsOne Василия Голованова по делу о покушении на госизмену путем проведения телемоста с российским пропагандистским каналом. Об этом Голованов написал в Facebook.

Голованов уточнил, что ему сегодня пришла повестка и он готов прийти в ГПУ в течение дня.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по поводу несостоявшегося телемоста по NewsOne открыто еще одно уголовное дело – о финансировании терроризма.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд, чтобы лишить лицензии NewsOne. Будет создана рабочая группа Нацсовета, СБУ, НАБУ и ГПУ, а также Антимонопольного комитета по ситуации с покупкой депутатом партии ОПЗЖ Тарасом Козаком трех каналов национального уровня (112, ZIK, NewsOne).

Кроме того, Нацсовет обратится к Верховной Раде по вопросу расширения своих полномочий - для оперативного реагирования на инциденты, подобные телемосту с российскими пропагандистами.