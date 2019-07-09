По NewsOne открыто дело о финансировании терроризма - Луценко

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по анонсированному телемосту между NewsOne открыто еще одно уголовное дело – о финансировании терроризма. Об этом Луценко заявил сегодня на брифинге, сообщает Укринформ.

Вчера генпрокурор заявил, что открыто дело по статье о попытке госизмены.

Также Луценко сообщил, что конечный бенефициарный собственник NewsOne связан с российским Промсвязьбанком, через который Кремль проводит оборонные заказы. В том числе этот банк, по словам Луценко, финансирует агрессию РФ против Украины.

"В этой связи также зарегистрировано уголовное производство о финансировании терроризма, и СБУ будет устанавливать этот факт", - сказал Луценко сегодня.

Владелец NewsOne, народный депутат Тарас Козак назвал заявление генпрокурора о связях телеканала с российским Промсвязьбанком "циничной ложью", цель которой – "закрытие телеканала по политическим мотивам".