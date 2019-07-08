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08.07.2019, 20:32

Владелец NewsOne отреагировал на заявление Луценко о связях с РФ

Владелец NewsOne отреагировал на заявление Луценко о связях с РФ - Фото
Тарас Козак (скриншот с видео)

Тарас Козак заявил, что именно благодаря диалогу между Украиной и РФ "нам удастся добиться реального прекращения огня"

Владелец телеканала NewsOne, народный депутат Тарас Козак назвал заявление генпрокурора Юрия Луценко о связях телеканала с российским Промсвязьбанком "циничной ложью", цель которой – "закрытие телеканала по политическим мотивам". Соответствующее заявление Козака опубликовано на сайте NewsOne.

Козак утверждает, что "конечным бенефициаром и собственником телеканала NewsOne не является ни одна кипрская компания". Депутат заверяет, что он "владеет 100% телеканала напрямую".

Козак опубликовал выписку из государственного реестра, которая, по его словам, подтверждает это.

По его мнению, заявление Луценко – "дешевый пиар и попытка удержаться на должности и отвлечь внимание от своей провальной и бессмысленной работы в течение нескольких последних лет".

Козак также заявил, что диалог между Украиной и РФ будет установлен. "И именно благодаря такому диалогу нам удастся добиться реального прекращения огня, освобождения пленных и воссоединения Украины", - считает владелец NewsOne.

Ранее Луценко сообщил, что ГПУ зарегистрировала уголовное производство о попытке совершения госизмены в связи с планами проведения телемоста между каналами NewsOne и Россия 1. Также Луценко заявил, что конечный бенефициарный собственник телеканала NewsOne - кипрская компания - связан с российским Промсвязьбанком, через который Кремль проводит оборонные заказы.

Козака и генпродюсера NewsOne Василия Голованова вызвали на допрос.

В октябре 2018 года владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал депутат Тарас Козак, который является заместителем главы ОО Центр Правового Государства (руководитель Виктор Медведчук).

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Теги: Тарас Козак, NewsOne, юрий луценко
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