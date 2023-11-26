Нардеп из Батькивщины решил сложить мандат. Есть заявление – фото

Народный депутат Виталий Данилов написал заявление о выходе из депутатской фракции Батькивщины и досрочном сложении мандата. Об этом сообщается на сайте парламента.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Таким образом, в Раде останется только 402 нардепа из 424 избранных, а в общей сложности конституционный состав парламента – 450 депутатов (26 мандатов зарезервированы за мажоритарными округами на временно оккупированных территориях Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

Виталий Данилов больше всего известен как бывший президент Украинской Премьер-лиги и бывший президент ФК "Харьков".

Депутат Верховной Рады седьмого, восьмого и девятого созывов.

Является совладельцем ООО "Сахалинское", которое занимается добычей на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, а в июне 2023 года перешло в управление Укрнафты в рамках уголовного производства.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.