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Нардеп из Батькивщины решил сложить мандат. Есть заявление – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2023, 06:48
Нардеп из Батькивщины решил сложить мандат. Есть заявление – фото - Фото
Фото: Батькивщина

Народный депутат Виталий Данилов написал заявление о выходе из депутатской фракции Батькивщины и досрочном сложении мандата. Об этом сообщается на сайте парламента.

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Таким образом, в Раде останется только 402 нардепа из 424 избранных, а в общей сложности конституционный состав парламента – 450 депутатов (26 мандатов зарезервированы за мажоритарными округами на временно оккупированных территориях Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

Нардеп из Батькивщины решил сложить мандат. Есть заявление – фото

Виталий Данилов больше всего известен как бывший президент Украинской Премьер-лиги и бывший президент ФК "Харьков".

Депутат Верховной Рады седьмого, восьмого и девятого созывов.

  • Является совладельцем ООО "Сахалинское", которое занимается добычей на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, а в июне 2023 года перешло в управление Укрнафты в рамках уголовного производства.
Андрей Водяный
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Виталий Даниловверховная рада
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