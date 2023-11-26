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Нардеп із Батьківщини вирішив скласти мандат. Є заява – фото

Этот материал также доступен на русском
26.11.2023, 06:48
Нардеп із Батьківщини вирішив скласти мандат. Є заява – фото - Фото
Фото: Батьківщина

Народний депутат Віталій Данілов написав заяву про вихід із депутатської фракції Батьківщина і дострокове складання мандату. Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Таким чином у Раді залишиться лише 402 нардепи з 424-х обраних, а загалом конституційний склад парламенту – 450 депутатів (26 мандатів зарезервовані за мажоритарними округами на тимчасово окупованих територіях Криму, Севастополя й окремих районів Донецької та Луганської областей).

Нардеп із Батьківщини вирішив скласти мандат. Є заява – фото

Віталій Данілов найбільше відомий як колишній президент Української Прем'єр-ліги та колишній президент ФК "Харків".

Депутат Верховної Ради сьомого, восьмого та дев'ятого скликань.

  • Є співвласником ТОВ "Сахалінське", яке займається видобувною діяльністю на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі, а у червні 2023 року перейшло до управління Укрнафти в рамках кримінального провадження.
Андрій Водяний
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Верховна РадаВіталій Данілов
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